Zwei Mädchen stürzen in Österreich aus dem Fenster

In Vorarlberg sind zwei Mädchen aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Doch die beiden hatten wohl einen Schutzengel.

17.07.2021 | Stand: 08:09 Uhr

In Schlins ( Vorarlberg) sind am Freitag gegen 20 Uhr zwei Mädchen aus dem dritten Stock gestürzt. Wie die Polizei berichtet, hielten sich eine Mutter mit ihren beiden vier und sechs Jahre alten Töchtern in ihrer Wohnung in Schlins im dritten Obergeschoss auf. Die Mutter war mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Die beiden Mädchen hielten sich auf der Couch im Wohnzimmer vor dem geöffneten Fenster auf. Vor dem Fenster waren zwei Holzlatten als Schutz vor einem Sturz für die Kinder in den Fensterrahmen angeschraubt. Jedoch ragten die Schrauben lediglich acht bis zehn Millimeter in den Fensterrahmen. Die beiden Mädchen lehnten sich an die Holzlatten und warteten auf das Heimkommen ihres Vaters. (Lesen Sie auch: Zweijähriger stürzt in Memminger Fußgängerzone aus dem Fenster)

Mädchen erleiden "nur" Oberschenkelbruch und Prellungen

Sie dürften sich jedoch zu weit über die beiden Latten gelehnt haben, worauf sich diese lösten. Beide Mädchen stürzten aus einer Höhe von knapp acht Meter auf den darunterliegenden Kiesboden. Die beiden Mädchen wurden mit dem Notarzt ins Krankenhaus Feldkirch gebracht. Beide Mädchen wurden, wie es scheint von einem Heer von Schutzengeln beim Sturz begleitet, da nach erster Auskunft aus dem Krankenhaus, eines der Mädchen "nur" einen Oberschenkelbruch und das zweite Mädchen lediglich Prellungen davon trug, berichtet die Vorarlberger Polizei.

