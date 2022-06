Dreijähriges Kind wird in Tirol von Auto erfasst

In Mariastein in Tirol wurde ein dreijähriges Kind von einem Auto erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

29.06.2022 | Stand: 21:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde ein Kind in Mariastein in Tirol von einem Auto erfasst. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, ist ein 58-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinen vier Enkelkindern im Alter von drei bis sieben Jahren zu einem Recyclinghof in der Nähe seines Wohnhauses gegangen. Während er und seine Enkel damit beschäftigt waren, den Müll ordnungsgemäßg zu entsorgen, machte sich das dreijährige offenbar in einem unbemerkten Moment alleine auf den Rückweg zum Haus seiner Großeltern.

Unfall in Tirol: Dreijähriges Kind wird von Auto erfasst

Auf dem Weg wurde das Kind von einer 81-jährigen Autofahrerin erfasst, die auf der dortigen Gemeindestraße in Richtung des Recyclinghofs fuhr. Bei dem Unfall in Tirol stürzte das Kind und zog sich laut Erstdiagnose eine Oberschenkelfraktur zu. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde das Kind mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die genaue Unfallursache und die näheren Unfallumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

