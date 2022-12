Mehrere schwere Unfälle in den Skigebieten Kühtai, Sölden und Hochfügen

Am Donnerstag passierten in einigen Tiroler Skigebieten mehrere schwere Unfälle mit teils schwer verletzten Skifahrerinnen und -fahrern.

29.12.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Am Donnerstag ist es in mehreren österreichischen Skigebieten zu schweren Unfällen gekommen.

Im Skigebiet Kühtai wurde eine 34-jährige Skifahrerin schwer verletzt. Laut Polizei hatte die Frau am Pistenrand gestanden. Ein 52-jähriger Snowboarder fuhr auf die Frau zu und wollte hinter ihr vorbei fahren. Doch die Frau fuhr in dem Moment wieder los. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und fuhr ihr über die Ski. Die 34-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung brachten die Retter sie in die Klinik nach Innsbruck.

Skifahrerin bei Zusammenstoß in Sölden schwer verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Auch in Sölden wurde eine Skifahrerin nach einem Unfall schwer verletzt. Die 59-jährige war mit einer unbekannten Skifahrerin zusammengestoßen. Die Frau kümmerte sich nach dem Zusammenstoß mit anderen Personen um die Verletzte. Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber die 59-Jährige ins Krankenhaus nach Zams. Die andere Skifahrerin blieb unverletzt. Da sie jedoch die Daten nicht austauschte, ist die Identität der Frau unbekannt. Nun sucht die Polizei nach ihr. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer +43 059133 / 7108 entgegen.

Im Skigebiet Hochfügen ist ein 20-Jähriger mit seinem 48-jährigen Vater zusammengestoßen. Der Sohn zog sich dabei Verletzungen am Rücken und am Kopf zu. Ein Hubschrauber flog den jungen Mann in das Krankenhaus nach Schwaz.

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.