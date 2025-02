21-jähriger Baden-Württemberger sticht mit Messer auf Mann in Feldkirch ein

Am Bahnhof in Feldkirch ist es am Donnerstagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann dabei schwer verletzt.

Zwei Männer, 21 und 46 Jahre alt, hatten sich zur Übergabe eines Handys getroffen. Sie gerieten in Streit, da nicht klar war, wo das Telefon sich befand. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der 21-Jährige aus Baden-Württemberg zückte ein Messer. Er stach damit in Richtung des Älteren aus Vorarlberg. Der erlitt einen Stich in seinen Bauch. Er musste notoperiert werden. Die Verletzung ist laut Polizei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Messer-Attacke in Feldkirch: Mutmaßlicher Täter flüchtet

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst vom Bahnhof in die Feldkircher Innenstadt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Nach kurzer Zeit konnten Beamte den Flüchtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Wie genau es zu der Tat kommen konnte, wird noch ermittelt.

