Messerangriff in Österreich: 50-Jähriger in Nenzing schwer verletzt

Ein Angreifer hat wahllos einen 50-jährigen Mann in Nenzing (Vorarlberg) mit einem Messer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

07.12.2021 | Stand: 14:53 Uhr

Mit einem Messer attackiert worden ist ein 50-jähriger Mann am Dienstag, gegen 5.45 Uhr, in Nenzing ( Vorarlberg, Österreich). Das teilt die österreichische Polizei mit. Der 50-Jährige stieg gerade in der Bahnhofsunterführung die Treppe zum Bahnsteig hinauf, als er von einem Mann angesprochen und gleich darauf völlig unvermittelt angegriffen wurde. Bei der Tatwaffe handelt es sich der Mitteilung zufolge vermutlich um ein Messer.

Nach dem Angriff flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung. Die bisherige Fahndung der Polizei im Bereich Nenzing war ohne Erfolg. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen griff der Täter den 50-Jährigen völlig wahllos an. Der Mann wurde am Oberkörper schwer verletzt und wurde ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.

Polizei fahndet nach Messerangreifer von Nenzing

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

männlich

circa 165 Zentimeter groß, schmächtig

sprach gebrochen Deutsch (ausländischer Akzent)

dunkel gekleidet, schwarze, eng anliegende Wollmütze, schwarzer Schal mit weißem Muster (Strichen), den Schal über Mund und Nase gezogenen, schwarze, etwa hüftlange und eng anliegende Winterjacke, schwarze Hose

bewaffnet mit einem unbekannten Stichwerkzeug, vermutlich ein Messer

Zeugen bittet das Landeskriminalamt Vorarlberg, sich unter der Telefonnummer +43 59133/80-3333 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

