Discobesucher verletzt 18-Jähirgen in Vorarlberg mit Messer

Ein 18-Jährige wurde bei einem Streit in einer Disco in Vorarlberg schwer verletzt. Wie die österreichische Polizei mitteilt, kam es in der Discothek in Röthis am 1. Dezemberg gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und dem 18-Jährigen.

Im Verlauf des Streits zog der Ältere ein Klappmesser und verletzte seinen Kontrahenten durch einen Stich in den Oberkörper.

Der Täter floh anschließend. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Im Lauf des Sonntags ermittelten Polizei den Täter und fanden bei einer Hausdurchsuchung auch die Tatwaffe.

Nach Messerangriff in Disco: Tatverdächtiger kommt ins Gefängnis

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen und dauern derzeit an. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.