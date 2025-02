Mann in Innsbruck abgestochen - Verdächtiger festgenommen

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes hat die Polizei am Sonntagabend einen Mann in Innsbruck festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wird dem 29-Jährigen vorgeworfen, in der Nacht gegen 1.30 Uhr einem 24-Jährigen vor einem Lokal in der Innenstadt mit einem Messer in die linke Seite gestochen zu haben. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Angriff mit Messer in Innsbruck: Verdächtiger schweigt

Der Tatverdächtige flüchtete. Nach der Auswertung von Videomaterial konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter abends festnehmen. Sie brachten ihn in das Polizei-Anhaltezentrum. Der 29-Jährige äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Polizei bislang keine mögliche Tatwaffe finden. Die Ermittlungen laufen.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.