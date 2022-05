Polizei: 18-Jähriger soll seine Freundin (17) umgebracht und sich selbst in den Tod gestürzt haben

Ein junger Mann aus Deutschland soll in Reutte in Tirol seine Freundin (17) umgebracht und danach Selbstmord begangen haben. Das ist der Polizei bisher bekannt.

31.05.2022 | Stand: 08:43 Uhr

In diesem Text berichten wir über einen möglichen Selbstmord. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Ein 18-Jähriger hat offenbar seine Freundin in Reutte ( Tirol) mit einem Messer seine Freundin umgebracht und sich anschließend selbst in den Tod gestürzt. Wie das Landeskriminalamt Tirol am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr der Mann aus Deutschland mit seinem Auto und seiner 17-Jährigen Freundin, die aus Österreich stammt, nach Reutte.

Offenbar Mord in Reutte: 18-Jähriger soll mit Klappmesser auf Freundin eingestochen haben

Auf dem Parkplatz der Highline 179 soll der 18-Jährige am Montag mit einem Messer auf die 17-Jährige eingestochen haben und ihr so mehrere Stichverletzungen im Brustbereich zugefügt haben. Im Anschluss soll sich der junge Mann laut Polizei "in suizidaler Absicht" von der Brücke dort gestürzt haben.

Beide Leichen werden am Dienstag obduziert

Die Polizei stellte die vermutliche Tatwaffe, ein Klappmesser, am Tatort sicher. Das Motiv für diese Tat sowie die näheren Umstände sind noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt. Die beiden Leichen sollen am Dienstag obduziert werden.

Passantin in Reutte/Tirol hatte Selbstmord des Mannes gemeldet

Die Polizei war zum Parkplatz der Highline 179 ausgerückt, nachdem eine Passantin die Beamten am Montag gegen 20.30 Uhr angerufen und den Suizid des jungen Mannes gemeldet hatte. Die Polizei entdeckte daraufhin die Leiche der 17-Jährigen im Auto.

Die Highline 179 ist ein beliebtes Ausflugsziel an der B179 südlich von Reutte in Tirol. Die Fußgänger-Hängebrücke ist eine Seilbrücke über die Fernpassstraße und erstreckt sich in einer Höhe von etwa 114 Meter über die Burgenwelt Ehrenberg. Die Brücke verbindet die Ruine Ehrenberg mit dem Fort Claudia.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

