Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Pettnau

Beim Überholen in Pettnau ist ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Auto kollidiert.

08.06.2023 | Stand: 22:35 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag in Pettnau am Arlberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, überholten drei Motorradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto. Beim Überholvorgang kam der zweite Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal gegen einen entgegenkommendes Auto, das von einem 54-Jährigen gefahren wurde.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei der vier Insassen des Autos, eine 44-Jährige und ein neunjähriger Junge wurden leicht verletzt.

