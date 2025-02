Wolf im Stubaital in Tirol abgeschossen

Bereits am letzten Donnerstag, 20. Februar, wurde im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital in Tirol ein Wolfskadaver gefunden. Nun bekannte sich wohl ein Jäger zu der Tat, teilt die Polizei mit.

Laut eigenen Angaben habe der Mann bei einer Fuchsjagd bei schlechter Sicht auf einen vermeintlichen Fuchs geschossen. Er sei danach sofort zum Sichtungsort gegangen. Er habe jedoch weder ein erlegtes Tier noch Schweiß (Blut) gefunden.

Wolf geschossen: Polizei ermittelt gegen Jäger

Auch am nächsten Tag habe er keine Spuren eines erlegten Tieres an der Stelle entdecken können. Erst später erfuhr er durch Medienberichte, dass in dem Bereich ein Wolf erschossen wurde. Daher meldete er sich nun bei der Polizei und gab an, dass er das Tier geschossen haben könnte.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes ermittelt.

