Landwirt bei Holzarbeiten in Tirol tödlich verunglückt

Bei einem Arbeitsunfall in Oberau in Tirol ist ein Landwirt am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schnitt der 59-Jährige etwa 150 Meter von seinem Hof entfernt alleine Bäume.

Als er gegen 16.30 Uhr nicht zurückkehrte, ging seine Schwester in den Wald um nach ihm zu sehen. Von der Böschung herab sah sie die Motorsäge im Bachbett liegen. Sie traute sich aber nicht die 20 Meter hohe, steile Böschung hinabzusteigen.

Nichte entdeckt verunglückten Landwirt in Tirol

Sie rief daher ihre Nichte hinzu, die zu dem Bachbett abstieg und dort ihren Onkel zwischen den Bäumen liegend fand. Sie rief den Notruf und leistete Erste Hilfe.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei war der Landwirt dabei, einen frisch geschnittenen Baum am Drahtseil der Traktorwinde zu befestigen, als er von einem anderen ungesicherten und 15 bis 20 Zentimeter dicken Baum getroffen wurde. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

