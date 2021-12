Bei Oberhofen (Tirol) in Österreich musste ein einmotoriges Flugzeug mit drei Passagieren notlanden. Was genau passiert ist.

Am Mittwoch musste ein 52-jähriger Pilot sein einmotoriges Flugzeug in Oberhofen ( Tirol) mit drei Passagieren an Bord notlanden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie vom Flughafen Innsbruck zu einem Rundflug in Richtung Westen geflogen. Im Bereich St. Anton am Arlberg wendete der Pilot das Flugzeug.

Flugzeug-Notlandung bei Oberhofen (Tirol): Probleme mit dem Motor

Auf dem Rückflug zum Flughafen Innsbruck bemerkte der Pilot im Bereich Telfs plötzlich ein Stottern und des Motors und in der Folge einen markanten Leistungsabfall, sodass die Flughöhe nicht mehr gehalten werden konnte. Weil nicht sicher war, ob sie mit dem Flugzeug den Flughafen Innsbruck erreichen können, entschloss sich der Pilot gegen 13.50 Uhr zu einer Notlandung auf einem Feld am östlichen Gemeindegebietsende von Oberhofen (Tirol).

Kurz bevor das Flugzeug zum Stillstand kam, brach das vordere Fahrwerk ab, weil die Furchen gefroren waren und die Nase des Flugzeuges schlug auf dem Boden auf. Die drei Passagiere und der Pilot blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt noch. Es wurden Sachverständige hinzugezogen.

