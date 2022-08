Leiche von vermissten Österreicher (82) gefunden

Die Suche nach dem vermissten 82-Jährigen aus Innsbruck ist beendet. Die Leiche des Mannes fand man in einem steilen Gelände in Tirol.

02.08.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Am 18.07. konnte die Leiche eines vermissten 82-Jährigen aus Österreich identifiziert werden. Laut Polizei fand man die mumifizierte Leiche des Mannes in steilem Gelände im Gemeindegebiet Matreiwald in Tirol. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

82-Jähriger galt seit Juni als vermisst

Der Mann aus Innsbruck Hötting galt seit dem 9. Juni als vermisst. Bereits zum Zeitpunkt seines Verschwindens rechneten die Beamten mit einem Unglück. Der circa 1.65 Meter große Mann mit langen Haaren, trug bei seinem Verschwinden ein langärmliges "Holzfällerhemd", eine beige Hose sowie Wanderschuhe.

Hinweise zu dem Unfall können beim Kriminalreferat des SPK Innsbruck unter +43 059133 - 75 3333 abgegeben werden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Lesen Sie auch