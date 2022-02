Österreich will EU-Luftraumsperre für russische Flugzeuge mittragen

Mehrere EU-Staaten haben ihren Luftraum bereits für russische Maschinen gesperrt. Auch Österreich will nun eine Luftraumsperre verhängen.

27.02.2022 | Stand: 14:39 Uhr

Österreich befürwortet eine EU-weite Luftraumsperre für russische Flugzeuge. "Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren", schrieb Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Sonntag auf Twitter. Solche Maßnahmen seien am wirksamsten, wenn die Europäische Union geeint vorgehe. Deshalb sei es wichtig, rasch die notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Mehrere EU-Staaten, darunter Rumänien, Polen, Tschechien und Bulgarien, haben wegen der russischen Invasion in die Ukraine bereits den Luftraum für russische Maschinen gesperrt. Auch in Deutschland soll solch ein Verbot am Sonntag in Kraft treten. (Lesen Sie auch: Deutscher Luftraum für russische Maschinen ab 15.00 Uhr gesperrt)

