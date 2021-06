Ein Paragleiter ist in Kössen am Unterberghorn 30 Meter tief abgestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

22.06.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Ein 39-Jähriger Paragleiter ist am Dienstag am Unterberghorn in Kössen abgestürzt. Laut Polizei hatte der böige Wind den Gleitschirm eingeklappt und der Mann fiel aus einer Höhe von etwa 30 Metern auf eine steile Wiese. Zeugen alarmierten den Notruf.

Mann erleidet bei Gleitschirm-Unfall in Kössen schwere Verletzungen

Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

