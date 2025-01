Auto brennt im Pfändertunnel - Rund 200 Menschen evakuiert, Oströhre gesperrt

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, fuhr am Sonntag gegen 9.50 Uhr ein deutscher Autofahrer in der Oströhre des Pfändertunnels in Fahrtrichtung Deutschland. Mit im Wagen saß seine Ehefrau. Plötzlich brach im Motorraum des Fahrzeugs aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus.

Autobrand im Pfändertunnel: Fahrer und Beifahrerin retten sich in Querstollen

Der 62-jährige Autofahrer hielt seinen Wagen sofort an und brachte sich und seine Ehefrau in einem Querstollen des Tunnels in Sicherheit. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und der Rettung brannte das Fahrzeug völlig aus. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung im Tunnel. Deshalb mussten die Einsatzkräfte etwa 150 bis 200 Personen aus dem Tunnel evakuieren. Sie alle wurden beim sogenannten Weidach-Knoten versorgt.

Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand im Pfändertunnel glücklicherweise niemand. In der Röhre entstanden Schäden am Fahrbahnbelag sowie an der Tunnelwand und an der Tunneldecke. Die Oströhre ist deshalb nach wie vor gesperrt und wird derzeit von einem Statiker geprüft. In der Weströhre wurde ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet, so dass der Verkehr in beide Richtungen einspurig möglich ist.

Großeinsatz im Pfändertunnel: Diese Einsatzkräfte waren vor Ort

Die Feuerwehren Bregenz-Rieden und Lochau waren mit insgesamt 55 Einsatzkräften sowie neun Fahrzeugen im Einsatz. Zudem war das Rote Kreuz, mehrere Polizeistreifen und die Autobahnmeisterei vor Ort. Wie lange die Sperre der Oströhre dauern wird, ist derzeit nicht absehbar.

Der Pfändertunnel ist ein Autobahntunnel und dient als Umfahrung von Bregenz. Der Tunnel unterquert den 1064 Meter hohen hohen Pfänder und bildet das Verbindungsstück zwischen der österreichischen A14 und der deutschen A96. Im Jahr 2006 wurde die zweite Tunnelröhre in Angriff genommen und dann 2012 fertiggestellt. Täglich passieren im Durchschnitt über 30.000 Fahrzeuge den 6585 Meter langen Tunnel.

