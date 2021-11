Pilot übersieht Seil von Materialseilbahn - Flugzeug stürzt ab

Ein Kleinflugzeug ist im Bereich Obergurgl in Richtung des Gurgler Ferners abgestürzt. Offenbar hatte der Pilot das Seil einer Materialseilbahn übersehen.

21.11.2021 | Stand: 21:36 Uhr

Der 40-Jährige Pilot war mit einem 32-jährigen Insassen am Sonntag gegen 12:35 Uhr in einem Kleinflugzeug am Gurgler Ferner unterwegs. Die Nationaliät der beiden Insassen ist noch nicht bekannt, das Flugzeug kam vermutlich aus Jesenwang in Deutschland.

Kleinflugzeug stürzt auf 2725 Metern Höhe ab und rutscht in Rinne

Der Pilot übersah zunächst ein Seil einer Materialseilbahn und versuchte vor der Kollision das Flugzeug nach oben zu ziehen. Ob es zu einer Kollision mit dem Seil oder einem Strömungsabriss gekommen ist, steht noch nicht fest. Das Flugzeug stürzte im alpinen, weglosen, teils schneebedeckten Gelände auf einer Seehöhe von 2725 Metern ab. Anschließend rutschte die Maschine über eine schneebedeckte Steilrinne rund 50 Meter ab, wo es schwer beschädigt liegen blieb.

Crashsensor alarmiert die Rettungskräfte

Durch den Absturz wurde der Crashsensor des Flugzeuges ausgelöst. Die Besatzung des Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ ging sofort auf einen Suchflug und entdeckte das abgestürzte Flugzeug unterhalb des Ramolhauses. Die zwei schwer verletzten Insassen des Flugzeuges konnten mit Notarzthubschraubern geborgen werden. Der 40-jährige Pilot wurde in das Krankenhaus Zams und der 32-jährige schwerstverletzte Passagier in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.

Lesen Sie auch: Am Buchenberg bei Halblech ist ein Gleitschirmpilot kurz nach dem Start zehn Meter abgestürzt. Der 51-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.