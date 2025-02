Junger Mann stürzt in 30 Meter tiefe Gletscherspalte - er hatte abseits der Piste etwas gesucht

Ein 23-jähriger Mann ist am Freitagvormittag in einem Skigebiet im Pitztal in eine 30 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt. Nach Angaben der Polizei hatte er bei einem Sturz am Vortag einen persönlichen Gegenstand verloren und war zurückgekommen, um diesen zu suchen.

Alpinunfall im Pitztal: 10 Meter neben der Piste brach der Mann durch die Schneedecke

An der ungefähren Stelle schnallte er seine Skier ab, um die Umgebung abzusuchen. Dabei entfernte er sich von der präparierten Piste - trotz Hinweis- und Gefahrenschilder. Etwa 10 Meter neben der Markierung, die den Pistenrand anzeigt, brach der Mann durch die Schneedecke und stürzte 30 Meter in eine Gletscherspalte ab.

Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen davon

Dort kam er mit leichtern Verletzungen zum liegen. Telefonisch verständigte er seine Mutter, die wiederum die Rettungskräfte alarmierte. Der junge Mann wurde von der Bergrettung Innerpitztal geborgen. Ein Nothubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus in Zams.

