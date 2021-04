Pläne: In Österreich öffnen Hotels und Lokale wohl ab 19. Mai

Ab 19. Mai könnten in Österreich Lokale, Hotels, Sport und Schulen wohl wieder öffnen. Heute berät eine Kommission über die nächsten Schritte.

23.04.2021 | Stand: 13:14 Uhr

In Österreich beraten heute Bundesregierung und Ländervertreter über geplante Öffnungsschritte, die im Mai Erleichterungen für Gastronomie, Handel, Sport und Kultur bringen könnten. Erste Details sind inzwischen durchgesickert. Demnach dürfen Gastronomie und Tourismus wohl ab 19. Mai wieder starten. Gleiches gilt für die Kultur und sonstige Veranstaltungen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Öffnungen in der Vorwoche in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus in Aussicht gestellt, allerdings sollten die Lockerungen unter strengen Auflagen passieren. Um 14 Uhr will Kurz die Pläne der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei etwa 180, in Deutschland bei 164. Laut Experten ist eine Hauptquelle der Ansteckungen der private Bereich.

Virologen haben unterdessen wegen der nach wie vor nicht klaren Tendenz beim Infektionsgeschehen vor einem zu frühen Neustart gewarnt. Der Komplexitätsforscher Peter Klimek sagte im ORF-Radio: "Es ist unklar, wo wir in welchem Bundesland Mitte Mai stehen. Man kann noch nicht seriös sagen, wie groß die Öffnungsschritte sein können." Den Experten bereitet auch eine in Tirol aufgetretene Virus-Mutante Sorgen, die mit der britischen Variante verwandt ist. Deshalb wurde auch die Pflicht für Ausreisetests aus dem Bundesland bis 5. Mai verlängert.

Tirol verlängert Corona-Ausreisetests

Das Bundesland Tirol hatte wegen steigender Infektionszahlen gerade erst die Pflicht zu Corona-Ausreisetests ein weiteres Mal bis zum 5. Mai verlängert. Der Schritt sei auch wegen einer in Tirol aufgetretenen Coronavirus-Mutante beschlossen worden, die mit der britischen Virus-Variante verwandt sei, teilte die Landesregierung in Innsbruck am Donnerstag mit.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Hohe Inzidenz und Virus-Varianten: Tirol verlängert Ausreisetests

Seit Ende März darf man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen. Die Regel hätte am Samstag auslaufen sollen.