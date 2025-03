Mann stiehlt Auto - und baut damit einen Unfall

Auf der Planseestraße nahe Reutte ist es am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen einen Schaden und dass der Verursacher wohl geflüchtet war.

Kurz darauf kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Deutschen nahe der Unfallstelle. Wie sich herausstellte war der Mann an dem Unfall mit einem Auto mit deutschen Kennzeichen beteiligt.

Die Tiroler Polizei hielt daraufhin Rücksprache mit den Kollegen in Deutschland und fand heraus, dass das Auto am Vortag in Deutschland als gestohlen gemeldet wurde. Außerdem fanden die Beamten bei der Kontrolle des Autos Diebesgut. Dieses konnten sie Diebstählen in Tirol und Süddeutschland, die sich am vergangenen Donnerstag ereignet hatten, zuordnen.

Darunter befanden sich ein hoher Bargeldbetrag in ausländischer Währung sowie ein Führerschein und mehrere Bankomatkarten. Die Beamten ordneten bei dem 38-Jährigen außerdem einen Alkoholtest an - der positiv war. Aufgrund eines aufrechten Europäischen Haftbefehls wurde der Mann in das Gefängnis nach Innsbruck überstellt.

