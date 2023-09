Kriminalpolizei Vorarlberg fahndet öffentlich nach gewalttätigem Straftäter

Die Kripo in Vorarlberg fahndet im Zusammenhang mit mehreren Gewalttaten und Drogenvergehen nach einem Straftäter. Es ist sogar eine Belohnung ausgelobt.

29.08.2023 | Stand: 15:47 Uhr

Nachdem in einem Wohnhaus in Bregenz am Sonntag, 27. August, Schüsse abgefeuert wurden, sucht die Kriminalpolizei des Landes Vorarlberg nach einem 27-jährigen Tatverdächtigen. Er soll laut Kripo Schüsse abgefeuert haben und zudem mit mehreren Gewalttaten sowie Straftaten aus dem Drogenbereich in Verbindung stehen.

Demnach sucht die Kriminalpolizei derzeit nach Ali Haydar Demirci. Der 27-jährige Österreicher ist 176 Zentimeter groß, hat schwarzes Haar und mehrere Auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie am Hals (siehe Foto). Zudem hatte der Verdächtige laut Polizei bis zuletzt einen Bart und war mit einer Schildkappe bekleidet, als er zuletzt gesehen wurde. Er gilt als gewaltbereit und könnte laut den Ermittlern eine Schusswaffe bei sich tragen.

Mit diesem Bild schreibt die Polizei Vorarlberg den 27-jährigen Demirci zur Fahndung aus. Bild: Polizei Vorarlberg

Polizei Vorarlberg sucht flüchtigen Kriminellen - und lobt Belohnung aus

Die Kriminalpolizei Vorarlberg bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Angaben oder Hinweise zum Aufenthaltsort von Demirci machen oder abgeben können, sich unter der Nummer +43 59 133/80-3333 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg lobt für Hinweise, die zur Festnahme von Ali Haydar Demirci führen, eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro aus.

Auffällig ist auch das Hals-Tattoo des 27-Jährigen. Bild: Polizei Vorarlberg

