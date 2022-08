Polizisten finden Dieb in Vorarlberg kiffend neben Radarmessgerät

Polizisten konnten mehrere Diebstähle aus Autos klären. Den Täter fanden sie daheim nicht, allerdings später, als er mit anderen einen Joint rauchte.

12.08.2022 | Stand: 20:12 Uhr

Aus mehreren Autos in der Region Kummenberg wurden in der Vergangenheit Gegenstände gestohlen, bei weiteren Autos scheiterte der Täter beim Versuch.

Die Polizei Vorarlberg konnte diese Taten nun nach eigener Aussage aufklären und einen Verdächtigen ermitteln: ein 20-Jähriger aus Hard. Als die Beamten zu diesem nach Hause fuhren, trafen sie den jungen Mann dort nicht an.

Sie stellten jedoch zwölf Schachteln Zigaretten und elf Gramm Cannabiskraut und Bargeld sicher.

Menschen rauchen Joints an Radarmessgerät

Lesen Sie auch

Marihuana gefunden Schlafenden 32-Jährigen bei Bidingen mit Marihuna erwischt

Zeitgleich erreichte die Polizei der Hinweis, dass Personen neben einem Radarmessgerät in Hard offenbar Joints konsumieren würden. Unter diesen Personen konnten die einschreitenden Beamten den Verdächtigen identifizieren und ihn festnehmen.

Der Verdächtige wurde noch am Abend am Freitagabend in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.