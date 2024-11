Preis-Alarm in Tirol: Wie teuer wird Ski fahren?

Die Piste hinabbrettern, darauf freut sich der ein oder andere Wintersportfan sicherlich schon. In einigen Regionen Österreichs haben die Ski-Pisten auch schon seit Anfang November geöffnet. Die Wintersaison 2024/2025 überrascht auch preislich nicht – die Preise steigen. Allein in den vergangenen fünf Jahren, stellt der ORF fest, stiegen die Preise für Liftkarten in Tirol teilweise um fast 40 Prozent.

Klimawandel, steigende Personalkosten, Inflation: Dass die Preise steigen hat seine Gründe. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen Preise durchschnittlich um drei bis zehn Prozent, je nachdem wie schnell und stark die Inflation eingepreist wurde, sagt Tiroler Seilbahnsprecher Reinhard Klier gegenüber dem ORF.

Ski fahren in Tirol: Wie teurer ist es dieses Jahr?

Günther Aigner forscht im Bereich Skitourismus und analysierte elf österreichische Skigebiete. Verglichen mit einem Preis von 67,90 Euro in der Saison 2023/24, beträgt der mittlere Preis in der Wintersaison 2024/2025 ganze 72,10 Euro. Das entspricht einer Steigerung von über sechs Prozent. Das ist allerdings nicht der landesweite Durchschnitt, weil Aigner hauptsächlich Premiumskigebiete betrachtete.

Ski fahren in Tirol: Diese Preise müssen Wintersportler bezahlen - Tabelle

Einige dieser Premiumskigebiete liegen selbstverständlich in Tirol. Ischgl, Zillertal Arena oder Kitzbühl. Rund 1900 Kilometer an Pistenstrecken vereinen die 10 größten Skigebiete Tirols. Sie liegen zwischen 600 und 3340 Höhenmetern. In dieser Tabelle sieht man, wie teuer es dieses Jahr für Skifahrer in Tirol wird.

Gesamtstrecke Preis Tageskarte 2024/2025 Ski Arlberg 305 km 75,00 Euro Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 270 km 72,00 Euro Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 270 km 72,00 Euro Bergbahn Kitzbühel 215 km 72,00 Euro Silvretta Arena Ischgl 172 km 72,00 Euro Serfaus-Fiss-Ladis 161 km 68,00 Euro Winter- & Gletscherskigebiet Sölden 144 km 73,00 Euro Zillertal Arena 150 km 76,00 Euro Mayrhofner Bergbahnen 142 km 76,00 Euro Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 113 km 62,50 Euro

Natürlich geht es auch günstiger, wenn man es nicht so groß braucht. St. Johann in Tirol etwa mit 40 Streckenkilometern kostet am Tag ab 49 Euro, für Kinder ab 25 Euro – zumindest in der Nebensaison.

Dynamische Preise: Wie teuer wird Ski fahren?

Neben den festen Tagepreisen gibt es nun auch – wie in der Schweiz üblich – in Österreich einige Skipisten, die mit dynamischen Preisen arbeiten. Dyamic Pricing wird eingesetzt, um je nach Bedarf den Preis zu senken, wenn weniger Fahrer unterwegs sind oder zu heben, wenn viel Andrang herrscht.

Das Skigebiet Sölden setzt je nach Tag und Zeitraum teilweise bereits auf variable Preise. Laut der Analyse des ORF Tirol schwankt der Preis im Onlinevorverkauf zwischen 56 und 77,50 Euro, an zwei Tagen kosten sie bis zu 103,50 Euro.

Übrigens: Wenn sich die Skitore für die neue Wintersaison in Ischgl öffnen, wird ein Weltstar ein Konzert geben. Datum dafür ist der 30. November 2024. Zwei Tage vorher heißt es dort auf der Piste: Ski frei!