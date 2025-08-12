Urlauberin stürzt schwer mit E-Bike – Waldarbeiter helfen ihr

Am Montag gegen 9.30 Uhr hat sich eine Urlauberin in Ischgl bei einem Sturz mit dem E-Bike schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 27-Jährige auf einer Bergstraße von der Idalp ins Tal. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte.

Radfahrerin in Ischgl schwer gestürzt: Waldarbeiter helfen ihr

Waldarbeiter, die zufällig in der Nähe waren, leisteten der Schwerverletzten erste Hilfe und riefen den Notruf. Ein Rettungshubschrauber barg die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.

