Rad-Unfall in Ischgl: Urlauberin stürzt mit E-Bike nahe der Idalp – schwer verletzt

Unfall in Ischgl

Urlauberin stürzt schwer mit E-Bike – Waldarbeiter helfen ihr

Bei einem Radunfall nahe der Idalp in Ischgl wurde eine Urlauberin schwer verletzt. Es war sogar ein Hubschrauber im Einsatz.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Ischgl hat es einen schweren Radunfall gegeben.
    In Ischgl hat es einen schweren Radunfall gegeben. Foto: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

    Am Montag gegen 9.30 Uhr hat sich eine Urlauberin in Ischgl bei einem Sturz mit dem E-Bike schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 27-Jährige auf einer Bergstraße von der Idalp ins Tal. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte.

    Radfahrerin in Ischgl schwer gestürzt: Waldarbeiter helfen ihr

    Waldarbeiter, die zufällig in der Nähe waren, leisteten der Schwerverletzten erste Hilfe und riefen den Notruf. Ein Rettungshubschrauber barg die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.

    Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
