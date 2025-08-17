Keine Erinnerung: Mann verschwindet plötzlich und wird verletzt in Bachbett gefunden

Rätselhafter Alpinunfall in Hohenems (Vorarlberg) am Sonntag: Die Polizei findet nach eigenen Angaben einen Mann verletzt in einem Bachbett - doch der kann sich an nichts erinnern.

Der 31-Jährige war in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr mit zwei weiteren Männer auf dem Parkplatz Schuttanen in Hohenems. Plötzlich fiel den beiden Begleitern auf: Der Mann war verschwunden. Sie wählten den Notruf.

Mitten in der Nacht verletzt im Bachbett - ohne Erinnerungen

Polizeibeamte fanden den 31-Jährigen etwa eine halbe Stunde später in einem Bachbett mitten im Wald. Er war am Oberkörper und Kopf verletzt und vermutlich im steilen Gelände abgestürzt. Das könnte laut Polizei auch erklären, wieso der Mann sich an nichts erinnern konnte.

Doch der Mann konnte nicht sofort geborgen werden: Die geplante Rettung durch den Hubschrauber „Rega 7“ musste wegen aufziehenden Nebels abgebrochen werden. Schließlich barg die Bergrettung den Verletzten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at