Raser mit fast 100 km/h schneller als erlaubt gestoppt

Auf der Inntalautobahn stoppte die Polizei einen Raser, der mit fast 100 km/h schneller als erlaubt unterwegs war.

05.12.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Wie die Polizei in Österreich mitteilt, war am Sonntag (4. Dezember 2022) gegen 11:50 Uhr ein 39-Jähriger auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Volders in Richtung Kufstein deutlich zu schnell unterwegs.

Von einer Zivilstreife der Polizei konnte dabei festgestellt werden, dass der Lenker mehrmals den erforderlichen Sicherheitsabstand zu einem am zweiten Fahrstreifen vor ihm fahrenden Pkw massiv unterschritt. Ebenfalls wurde der 39-Jährige bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 198 km/h gemessen.

Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

