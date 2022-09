Räuber überfallen Mann in Dornbirn - und flüchten mit diesem Fahrzeug

Zwei Männer haben am Mittwochabend in Dornbirn (Vorarlberg) einen 34-Jährigen überfallen. Nun sucht die Polizei nach dem Fluchtwagen.

Nach einem Raubüberfall am Mittwochabend in Dornbirn ( Vorarlberg) sucht die Polizei einen kleineren, weiß lackierten Pkw (älteres Baujahr). Mit dem Fahrzeug sollen die beiden Täter unterwegs sein.

Raubüberfall am Mittwochabend in Dornbirn

Was war passiert? Ein 34-Jähriger hielt sich laut Polizei am Mittwoch gegen 20.40 Uhr nahe der Bahnhofstraße in Dornbirn auf - auf dem Parkplatz der Vorarlberger Landesversicherung. Der Mann rauchte eine Zigarette vor seinem Fahrzeug. Aus Richtung Marktplatz näherten ihm sich auf einmal zwei Männer. Einer der beiden bat den 34-Jährigen um ein Feuerzeug.

Mann bedroht Opfer mit Schraubenzieher

Als er dem Mann das Feuerzeug überreichen wollte, hielt der Unbekannte ihn am Arm fest. Der Täter zückte einen spitzen Gegenstand, vermutlich einen Schraubenzieher, und gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er sich ruhig verhalten soll.

Der zweite Täter öffnete anschließend den Wagen des 34-Jährigen, durchsuchte das Auto und stahl daraus eine Damenhandtasche der Marke „Luis Vuitton“. Die beiden Räuber flüchteten anschließend in Richtung Hauptbahnhof.

So beschreibt die Polizei die beiden Räuber

Der 34-Jährige erläuterte der Polizei, wie die beiden Täter ausgesehen haben:

hat dunkle Haut, eine schlanke Statur und seitlich kurz rasierte Haare. Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, sprach gebrochenes Hochdeutsch und war bekleidet mit dunklen Jeans und weißen Nike-Sneakers. Der andere Räuber hat ebenfalls dunkle Haut und eine schlanke Statur. Er ist auch etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, trug ein Hemd mit kleinem Karo-Muster sowie eine grüne Kappe.

Die beiden Räuber flüchteten offenbar mit dem kleinen, weißen Auto. Nach dem Raubüberfall sucht die Polizeiinspektion Dornbirn Hinweise. Zeugen, die bei dem Angriff etwas beobachtet haben oder die beiden Täter auf der Flucht gesehen haben, sollen sich melden unter der Telefonnummer +4359/1338140.

Jugendlicher schlägt anderen bis zur Bewusstlosigkeit

Auch bei einem anderen Fall sucht die Polizei Dornbirn Zeugen: Am Montagabend haben zwei Jugendliche am Rathausplatz in Dornbirn gestritten. Der 17-Jährige attackierte laut Polizei gegen 23 Uhr den 16-Jährigen mit Faustschlägen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Grund der Auseinandersetzung dürften Geldschulden gewesen sein.

