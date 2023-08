Polizei findet Toten am Inn in Tirol - er galt seit Mai als vermisst

Nach zwei Monaten konnte die Polizei in Tirol einen Vermisstenfall aufklären. Am Inn in Reith im Alpbachtal wurde eine Leiche gefunden.

02.08.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Bereits am 16. Juli hat die Polizei in Reith im Alpbachtal in Tirol an der Einmündung des Zillers in den Inn eine Leiche auf einer Sandbank gefunden. Wie die Polizei nun berichtet, handelt es sich um die Überreste eines 28-Jährigen, der seit Mai als vermisst galt.

Vermisstenfall in Tirol aufgeklärt: Toter am Inn gefunden

Seine Lebensgefährtin meldete ihn am Morgen des 25. Mai 2023 bei der Polizei in Mayrhofen als vermisst. Trotz umfangreicher Suchaktionen am 25. Mai, dem 31. Mai und am 6. Juni konnte die Polizei den 28-Jährigen nicht finden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließen die Beamten ein Fremdverschulden aus.

