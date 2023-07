11-Jähriger bei Unfall auf Sommerrodelbahn verletzt

Nach einer Kollision auf der Sommerrodelbahn bei den Alpbacher Bergbahnen musste ein 11-jähriger Deutscher ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.

22.07.2023 | Stand: 21:51 Uhr

Der Schüler war am Samstag gegen 10.45 Uhr auf der Sommerrodelbahn bei den Alpbacher Bergbahnen von der Bergstation Wiedersbergerhornbahn kommend in Richtung Tal unterwegs. Kurz vor dem Erreichen des Ausstieges, schloss der 11-Jährige auf einem vorausfahrenden Schlitten auf. Es kam zu einer heftigen Kollision.

Unfall auf Sommerrodelbahn in Reith: Junge wird nach vorne katapuliert

Durch den Aufprall wurde das Kind trotz Sicherung nach vorne katapultiert. Dabei erlitt der Junge Verletzungen am Rücken. Weil er nach dem Crash weiter über Schmerzen am Rücken klagte, wurde er von dem Sanitäter der Bergbahnen weiter versorgt und ins Tal gebracht und dann mit dem NAH „Heli4“ zur Abklärung des Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort stellten dei Ärzte eine Prellung der Wirbelsäule festgestellt, worauf das Kind das Krankenhasu verlassen konnte.

Lesen Sie auch: Zwei Kletterer riefen die Bergwacht Pfronten, weil sie wegen eines starken Gewitters am Aggenstein feststeckten. Die Retter rückten mit dem Hubschrauber aus.