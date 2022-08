Wanderer bei Alpinunfall am Großvenediger in Tirol schwer verletzt

Bei einem Alpinunfall in der westlichen Venedigergruppe wurde ein Wanderer schwer verletzt. Was passiert ist.

Bei einer Tour am Großvenediger wurde ein Wanderer schwer verletzt. Gemeinsam mit zwei anderen Wanderern hatte sich der 40-Jährige am Montagvormittag zu einer Tour auf die Rötspitze (3494 Meter) in der westlichen Venedigergruppe aufgemacht, berichtet die Polizei.

Nach einer ausgiebigen Rast am Gipfel begann die Gruppe gegen 15.20 Uhr den Abstieg über den Gletscher. Sie gingen über einen alten, teils nicht mehr markierten Wanderweg in Richtung Clarahütte. Auf einer Seehöhe von etwa 2060 Metern stolperte der 40-Jährige und schlitterte über gras- und teilweise felsdurchsetztes Gelände etwa 20 bis 30 Meter. Der Mann blieb dann schwer verletzt in einem Bachbett liegen.

Seine Begleiter setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers barg den Verletzten mittels Tau und flog ihn in eine Klinik.

