Lawinenunglück am zweiten Weihnachtsfeiertag: Zwei Tourengeher kommen in Tirol ums Leben

Eine Lawine hat am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Tourengeher in den Tuxer Alpen verschüttet. Die beiden Einheimischen wurden kurz vor Mittag knapp unterhalb des Gipfels des Rosskopfs von den Schneemassen erfasst und in die Tiefe gerissen. Sie waren Teil einer vierköpfigen Skitourengruppe. Das berichtet der ORF.

Lawine am Rosskopf: Retter versuchen Tourengeher zu reanimieren

Einsatzkräfte suchten nach den Verschütteten und gruben sie aus. Augenzeugen hatten die Bergretter unmittelbar nach dem Lawinenabgang alarmiert. An der Suchaktion beteiligt waren laut ORF drei Bergrettungen und drei Hubschrauber. Ein verschütteter Tourengeher konnte demnach nur mehr tot geborgen werden. Beim zweiten Lawinenopfer blieben die Reanimationsversuche erfolglos.

Laut Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst haben die Wintersportler die Lawine selbst ausgelöst, heißt es weiter. Der Tiroler Lawinenexperten hatten am Heiligen Abend vor einer heiklen Lawinensituation während der Weihnachtsfeiertage gewarnt. Grund dafür sei eine störanfällige Schneedecke. Angesichts des schönen Hochdruckwetters gebe es einen „Party-Crasher“: „Die Altschneedecke also für die Jahreszeit bereits sehr komplex aufgebaut. Jedenfalls ist diese schwach, mit mehreren möglichen persistenten, also über längere Zeit anhaltenden Schwachschichten“, schreibt der Warndienst in einem Blog-Beitrag.

Im Tirol galt am Donnerstag oberhalb von 2200 Metern die Warnstufe 3 - also erheblich. Der Rosskopf in den Tuxer Alpen ist 2576 Meter hoch. In den Lechtaler Alpen und im Karwendel entspannt sich die Lawinenlage am Freitag etwas - dort gilt dann die Stufe 2. In den Stubaier und Tuxer Alpen sowie im Zillertal bleibt die Lawinengefahr weiter erheblich (Stufe 3). Schwacher Altschnee ist weiterhin die Hauptgefahr: „Lawinen können im Altschnee ausgelöst werden und vereinzelt groß werden . Die Gefahrenstellen sind recht häufig und auch für Geübte kaum zu erkennen“, heißt es vom Tiroler Lawinenwarndienst.

