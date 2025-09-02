Dreister Raser (18) aus Deutschland montiert gestohlene Kennzeichen an Tiroler Pkw

Anzeigen wegen „urkundenunterdrückung“ und „Verwaltungsübertretungen“ hat ein junger Mann aus Deutschland am Hals, der in Österreich wohnt. Der 18-Jährige wurde am späten Montagabend, 1.9.2025, bei Schlitters im Zillertal (Bezirk Schwaz in Tirol) von der Polizei kontrolliert.

Der junge Autofahrer war der Polizei am Montag, 1.9.2025, gegen 23 Uhr aufgefallen: Der 18-Jährige raste mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B169 in Schlitters in Richtung Norden und kam der Streife entgegen.

Polizei kontrolliert Raser auf B171 im Zillertal

Die Polizeistreife wendete daraufhin ihren Wagen und folgte dem Raser. Der 18-Jährige fuhr mit einem Pkw weiter mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaft Strass im Zillertal und weiter auf der B171 in Richtung Buch in Tirol im Westen.

Die Polizei konnte den Raser schließlich auf der Bundesstraße 171 anhalten.

Raser aus Deutschland hat keinen Führerschein

Wie sich bei der Kontrolle an der B171 herausstellte, hat der 18-jährige Deutsche, der in Österreich lebt, keinen Führerschein. Doch damit genug. Die Beamten fanden zudem heraus, dass der junge Mann Kennzeichen am Fahrzeug angebracht hatte, die offenbar gestohlen worden waren.

Aus diesen Gründen zeigte die Polizei den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung - die gestohlenen Kennzeichen - und mehreren Verwaltungsübertretungen an. Den Fall behandelt die Polizeiinspektion Strass im Zillertal.

