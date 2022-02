Skifahrer krachen frontal zusammen: Wintersportler in Sölden verletzt

Bei zwei Wintersport-Unfällen im Skigebiet Sölden sind mehrere Ski- und ein Snowboardfahrer verletzt worden. Darunter auch ein Deutscher.

10.02.2022 | Stand: 21:49 Uhr

Bei zwei Ski-Unfällen im österreichischen Skigebiet Sölden sind mehrere Wintersportler schwer worden. Am Donnerstagvormittag stießen zunächst ein Snowboardfahrer aus den Niederlanden (28) und ein Skifahrer aus Deutschland (62) nahe einer roten Piste zusammen, berichtet die Polizei. Der deutsche Skifahrer wurde schwer verletzt.

Später am Donnerstag prallten auf einer blauen Piste zwei Skifahrer frontal ineinander, so die Polizei. Ein 23-jähriger Mann aus Belgien und ein 44-jähriger Tscheche verloren das Bewusstsein und wurden schwer verletzt. Hier kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz - er flog die beiden Männer in die Klinik Innsbruck. Die Polizei ermittelt.

