Motorradfahrer (21) aus Deutschland bei Unfall nahe Reutte schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Planseestraße bei Reutte schwer verletzt.

11.09.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, lenkte am Sonntag (10. September) gegen 17 Uhr ein 21-jähriger deutscher sein Motorrad auf der Planseestraße (Landesstraße 255) in Fahrtrichtung Reutte, als sich der Unfall ereignete. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve dürfte er ersten Erkenntnissen zufolge mit dem rechten Fußraster seines Motorrades einen Straßenleitpflock touchiert haben. Das Motorrad geriet dadurch ins Schlingern. Der Deutsche fuhr ungebremst in eine angrenzende Wiese. Dabei hob das Motorrad ab. Nach dem Aufprall wurde der Lenker ein Stück weitergeschleudert. Schwer verletzt blieb er auf der Wiese liegen.

Motorradfahrer bei Reutte schwer verletzt: Bruder leistet Erste Hilfe - Rettungshubschrauber im Einsatz

Sein Bruder, der mit seinem Motorrad vorausgefahren war, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 21-Jährige erlitt beim Unfall mehrere Brüche und wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber „RK 2“ in die Unfallklinik Murnau in Deutschland geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen, ein Notarzthubschrauber sowie eine Polizeistreife.

Bei herrlichem Herbstwetter waren am Wochenende viele Motorradfahrer im Allgäu sowie im Außerfern unterwegs. Innerhalb von nur wenigen Stunden ereigneten sich dabei am Riedbergpass im deutsch-österreichischen Grenzgebiet zwei Motorradunfälle: Nach einem Zusammenstoß am Samstag fuhr ein Biker am Sonntag in ein Auto. Mehr zu den beiden Unfällen lesen Sie hier.

