Schwerer Unfall mit Fallschirm nahe Spitzkofel - eine Person verletzt

Beim Paragliding ist ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Trotzdem hatte er noch Glück im Unglück.

21.09.2021 | Stand: 21:15 Uhr

Zwei Österreicher sind am Dienstag von Amlach auf den Gipfel „Spitzkofel“ in Tirol gestiegen. Sie wollten mit ihren mitgetragenen Paragleitschirmen direkt vom Gipfelbereich ins Tal fliegen. Nach etwa einer Stunde gelang einem der beiden, einem 34-Jährigen, ein erfolgreicher Start und er flog vom Gipfelbereich in Richtung Nordwesten, berichtet die Tiroler Polizei.

Wenige Sekunden später wendete er wieder in Richtung Gipfelbereich und musste dabei feststellen, dass sein 35-jähriger Begleiter etwa 30 Meter vom Gipfel abgestürzt war. Sein Paragleitschirm blieb an einem Felsen hängen, wodurch ein weiterer Absturz verhindert wurde. Der Mann blieb schwer verletzt in einer Felsrinne liegen.

Der 34-Jährige veranlasste während des Fluges die Alarmierung des Notarzthubschraubers sowie der Bergrettung über die Leitstelle Tirol. Der schwer verletzte Paragleiter wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen, ins Tal und anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Drei Einsatzkräfte der Bergrettung Lienz unterstützten die schwierige Bergung des Verletzten.

