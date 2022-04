Zwei deutsche Urlauber - darunter ein Teenager - sterben bei Flugzeugabsturz in Südtirol

Dabei wollten sie nur Urlaub machen: ein tragischer Unfall hat sich in Südtirol am Dienstag ereignet, bei dem zwei deutsche Segelflieger gestorben sind.

13.04.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Bei einem der Opfer handelte es sich der Polizei zufolge um einen Teenager: Beim Absturz ihres Segelflugzeuges in den Südtiroler Bergen sind zwei deutsche Urlauber ums Leben gekommen. Wie die Beamten informieren, waren die Männer (Jahrgang 2005 und 1951) am Dienstag von Österreich aus gestartet und über die italienische Grenze nach Südtirol geflogen. Beim Rückflug stürzte das Segelflugzeug dann aus bislang ungeklärten Gründen am Berg Lutterkopf in der Gemeinde Welsberg-Taisten im Pustertal ab.

Deutsche sterben bei Segelflug-Absturz in Südtiroler Bergen

Neben Bergrettern und Polizisten waren auch zwei Hubschrauber am Dienstagabend im Einsatz, um nach den Urlaubern zu suchen. Am Mittwoch wurde ein dritter Hubschrauber hinzugezogen. Laut Polizei wurden die Leichen schließlich am Morgen geborgen. Woher genau aus Deutschland die beiden Unfallopfer kamen, teilte die Bergrettung nicht mit.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.