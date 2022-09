Tödlicher Bergunfall in Sellrain: Mann kann nur noch tot geborgen werden

In Sellrain in Tirol ist ein Mann bei einer Bergtour gestorben. Obwohl der 33-Jährige erfahrener Alpinist war, konnte er nur noch tot geborgen werden.

Am Dienstag ist ein 33-jähriger Alpinist in Sellrain in Österreich verunglückt. Der Mann wollte eine Bergtour beginnend im Senderstal in Richtung Gamskogel und Hohe Villerspitze machen.

Als er sich nicht bei seiner Lebensgefährtin meldete, alarmierte sie die Polizei.

Mann in Sellrain bei Bergtour vermutlich abgestürzt und gestorben

Ein Polizeihubschrauber und 20 Mann sichteten zuerst das Auto des Verunglückten, dann entdeckten sie in einem Schotterbereich unterhalb der Nordwände den Leichnam des 33-Jährigen. Die Leiche wurde von dem Hubschrauber geborgen.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann abgestürzt ist.

