Strengere Maskenpflicht in beliebten Tiroler Skiorten

Wegen Corona ist in mehreren beliebten Skiorten in Tirol eine strengere Maskenpflicht im Freien eingeführt worden. Das müssen Skifahrer dazu wissen.

14.01.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Wegen hoher Corona-Inzidenzen ist in den beliebten Tiroler Skiorten Kitzbühel, Ischgl und St. Anton in Österreich eine verschärfte Maskenpflicht im Freien eingeführt worden. Im Zentrum von Kitzbühel müssen seit Freitag FFP2-Masken getragen werden. Die Regelung gilt bis zum 23. Januar - dem letzten Tag der traditionellen Herren-Skirennen, die trotz hoher Corona-Zahlen vor 1000 Zuschauern abgehalten werden sollen. (Lesen Sie auch: Beim Shoppen und im Freien: Diese neuen Corona-Regeln gelten in Österreich)

Strengere Maskenpflicht beim Skifahren in Ischgl und St. Anton

In Ischgl und St. Anton gilt eine ähnliche Regelung seit Donnerstag. Die beiden Orte liegen im Bezirk Landeck, wo die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zuletzt bei rund 2900 stand. Im Bezirk Kitzbühel stand sie bei ungefähr 3400. Damit liegen diese Regionen weit über dem österreichischen Gesamtwert, der sich wegen der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante zuletzt auf die Marke von 1000 zubewegte.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.