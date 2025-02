Skifahrer und Snowboarder kollidieren in Ehrwald - 34-Jähriger in Klinik geflogen

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, kam es am Samstag kurz vor 13 Uhr auf der Issentalabfahrt zu einem Unfall auf der Piste. Ein 60-jähriger Skifahrer und ein Snowboarder (34) fuhren demnach auf der blauen Abfahrt talwärts. Während der Fahrt kollidierten die beiden Deutschen und kamen zu Sturz.

Kollision auf Piste in Ehrwald: Skifahrer erleidet Schulterverletzung

Durch die Kollision wurde der 34-Jährige schwer und der 60-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Die Crew eines Notarzthubschraubers flog den Snowboarder ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Der 60-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und fuhr ins Krankenhaus nach Reutte. Dort wurde er wegen einer Schulterverletzung stationär aufgenommen.

