Mehrere Skiunfälle mit Verletzten am Ifen - Polizei sucht Zeugen

Im Skigebiet am Ifen hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag drei Skiunfälle mit Verletzten gegeben. Die Polizei im Kleinwalsertal sucht zu allen drei Vorfällen Zeugen. Laut den Beamten stießen gegen 11 Uhr eine Skifahrerin und ein von hinten kommender Snowboarder auf der Ifenhütte-Abfahrt zusammen. Beide stürzten daraufhin und die 46-jährige Skifahrerin verletzte sich am Knie. Der Snowboarder blieb augenscheinlich unverletzt. Er entschuldigte sich kurz und setzte dann seine Fahrt fort. Der unbekannte Snowboarder trug eine hellblaue Jacke und eine braune Hose.

Skigebiet am Ifen: Polizei sucht Zeugen

Gegen 12 Uhr stießen zwei Snowboarder auf der Hahnenköpfe-Abfahrt zwischen der Bergstation Ifen II und der Bergstation Olympiabahn zusammen. Einer von ihnen wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Etwa eine halbe Stunde später gegen 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Skifahrer im Bereich der Olympiabahn Bergstation über die Ski einer 65-Jährigen, die dort wartete. Die Frau verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Sie verletzte sich an der linken Hand und am Knie. Die Frau wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.

Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet um Zeugenhinweise zu den drei Unfällen unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8129.

