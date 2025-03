Über den Pistenrand geraten: Deutsche Skifahrerin schwer verletzt

Im Skigebiet Hochötz ist am Mittwoch eine 61-jährige Deutsche beim Skifahren von der Piste abgekommen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Skifahrerin verbrachte laut Polizeiangaben zuvor einen Skitag mit ihrem erwachsenen Sohn in dem Tiroler Skigebiet.

Hochötz: Deutsche Skifahrerin kommt von Piste ab

Die beiden Deutschen waren gegen 14:30 Uhr mit der Mohrenkopfbahn bergwärts gefahren, bevor sie anschließend die blaue Piste Nr. 3 in Richtung Bergstation der Acherkogelbahn nahmen. Aufgrund von schlechter Sicht durch Nebel verloren sie sich aus den Augen. Nachdem er seine Mutter nicht mehr finden konnte, und auch telefonisch nicht erreichte, verständigte der Sohn Bergbahnen und Pistenrettung.

Skifahrerin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, fand die Pistenrettung gegen 15 Uhr eine Spur auf der Piste, die rechts über den Pistenrand hinausführte. Die 61-Jährige hatte offenbar die Orientierung verloren, war über den Rand hinausgefahren und 15 Meter abgestürzt. Aufgrund der schlechten Witterung wurde der Notarzt mit dem Skidoo an die Unfallstelle gebracht . Die Pistenrettung barg die Slifahrerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen in einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.

