Deutscher Tourengeher stürzt mit Paragleiter in Tirol ab

Im Skigebiet Kössen in Tirol wurde ein Deutscher Tourengeher bei einem Unfall verletzt. Er wollte mit einem Highspeed-Gleiter einen Talflug machen.

07.03.2022 | Stand: 08:08 Uhr

Am Sonntagabend wurde ein 31-jähriger Deutscher bei einem Unfall im Skigebiet Kössen in Tirol verletzt. Nach Informationen der Polizei ist der Mann mit seinen Tourenskiern auf den Unterberg gegangen. Im Bereich des Gipfelhauses startete er mit einem Highspeed-Gleiter zu einem Talflug. Beim Start hatte er seine Skier noch an und glitt in unmittelbarer Bodennähe bergab.

Auf etwa 1020 Höhenmetern inder Nähe der Scheibenwaldhütte stürzte der 31-Jährige und erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Der Hüttenwirt alarmierte die Einsatzkräfte. Die Bergrettung Kössen und die Bergbahnen Kössen bargen den Mann. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

