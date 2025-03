Auto stürzt am Skigebiet Mellau in Bachbett - Fahrer verletzt

Am Skigebiet Mellau / Damüls in Vorarlberg ist am Donnerstag ein Auto in den Dürrenbach gestürzt. Der Fahrer wurde dabei verletzt, berichtet die Polizei. Demnach wollte der 51-jährige Fahrer seine Frau und die beiden Kinder gegen 16.30 Uhr an der Talstation Mellau mit dem Auto abholen.

Unfall in Mellau: Auto stürzt in Bach

Beim Einparken in eine Parklücke versagten offenbar die Bremsen. Das Auto rollte über einen Abhang und stürzte etwa acht Meter tief in das Bachbett des Dürrenbachs.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Egg barg das Auto mithilfe eines Krans aus dem Bachbett.

