Alpine Notlage in Tiroler Skigebiet: Brüder auf Abwegen gerettet

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Brüder im Alter von 17 und 21 Jahren im Skigebiet Skijuwel in Wildschönau (Tirol) in eine missliche Lage geraten. Nach Angaben der Polizei war bei der späten Talabfahrt der beiden jungen Männer die Verbindungssesselbahn bereits außer Betrieb.

Brüder kommen im Gebirge nicht mehr weiter

Daher versuchten sie mithilfe einer Navigationsapp auf dem Handy zur nächsten Mittelstation zu gelangen. Dabei gerieten sie in immer steiler werdendes Gelände und mussten den Abstieg zu Fuß fortsetzen.

In der einsetzenden Dämmerung und aufgrund des extremen Gefälles kamen sie jedoch nicht mehr weiter und mussten einen Notruf absetzen. Trotz widriger Verhältnisse konnten die Bergretter und die Polizei die beiden Brüder bergen und unverletzt ins Tal bringen.

