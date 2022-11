Hahnenkamm bei Reutte: Das bietet das Skigebiet Skifahrern und Freeridern

Das Skigebiet am Hahnenkamm bei Reutte punktet vor allem mit der 4 Kilometer langen Abfahrt. Und es ist für Wintersportler aus dem Allgäu schnell erreichbar.

29.11.2022 | Stand: 20:03 Uhr

So gehört der Hahnenkamm für viele Ostallgäuer Wintersportler beinahe in die Kategorie Hausberg. Einfach durch den Grenztunnel bei Füssen und nach ein paar Minuten erreichen Skifahrer den Parkplatz der Reuttener Bergbahn. Mit der 8er Umlaufgondel geht es dann hinauf ins Skigebiet.

Skigebiet Hahnenkamm: Breite Hänge, die auch mal steiler sind

Schon aus der Gondel ist zu sehen, wofür der Hahnenkamm bekannt ist: Die 4 Kilometer lange Hauptabfahrt ist anspruchsvoll, beschneit und bestens gepflegt. Über breite, steile Hänge geht es hinunter ins Tal – mit einer flachen Autobahn hat die Abfahrt wenig gemeinsam.

Im übersichtlichen Skigebiet auf dem Hahnenkamm gibt es nur einen 4er-Sessellift. Skifahrer und Snowboarder können aber auch an der Zwischenstation wieder in die Gondel einsteigen und zur Bergstation hinauf fahren, das sorgt für mehr Kapazität. Das recht weitläufige Skigebiet auf dem Hahnenkamm bietet viele Abfahrten, sogar ein paar kurze schwarze Pisten. Auch Freerider finden ihre Plätzchen, besonders nach Neuschneefällen. Da der Hahnenkamm aber mit seiner östlichen Ausrichtung am Morgen schon Sonne abbekommt, gilt es für Powderfans: früh dran sein, sonst wird der Schnee schwer. An kalten Frühjahrstagen ist das Gebiet nach Neuschneefällen allerdings eine Bank.

Die Preise am Hahnenkamm für den Winter 2022/23

Das Skiopening 2022 am Hahnenkamm soll am 18. Dezember stattfinden. Eine Tageskarte für das Gebiet kostet 44 Euro, Stundenkarten gibt es ab 31 Euro (2 Stunden), Rabatte gibt es für Senioren, Kinder und Jugendliche. Einen Preisvergleich der Allgäuer Skigebiete finden Sie hier.

Hahnenkamm auch bei Tourengängern beliebt

Die Hauptabfahrt am Hahnenkamm lockt auch Skitourengänger, die ihre Kondition für die Touren im freien Gelände holen wollen. Knapp 1000 Höhenmeter sind es von der Talstation bis zum Gipfel. Am Dienstag ist Skitourenabend auf der Cilli-Hütte, die auf dem Berg im Skigebiet liegt. Dann ist die Abfahrt auch nach Liftschluss ins Tal möglich.

Nur wenige Meter entfernt von der Talstation der Gondel gibt es mit dem Schollenwiesenlift einen Anfängerskilift. Der Schlepplift ist für Kinder geeignet, zudem ist eine 300 m lange Rodelbahn präpariert. Rodeln können vor Ort beim Schollenstüberl ausgeliehen werden.

Das Skigebiet Hahnenkamm im Steckbrief: 8er Umlaufgondel Hahnenkammbahn (920 bis 1729 m, Zwischenstation auf 1520 m), 4er Sessellift Höfener Alm (1528 - 1882 m), Schollwiesenlift (875 - 1019 m).

Lesen Sie auch: Am Hahnenkamm im Außerfern wird nach dem Eigentümerwechsel gebaut. Am Berg sind die Investoren nicht unbekannt - und sie planen Großes.