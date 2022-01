Am Kopf verletzt und Rippen gebrochen: Skifahrer bei Unfällen in Vorarlberg schwer verletzt

Nach drei Skiunfällen in Vorarlberg sucht die Polizei Zeugen. Zwei Männer und eine Frau wurden bei den Zusammenstößen teilweise schwer verletzt.

Zwei Männer sind bei Unfällen am Donnerstag in Skigebieten in Vorarlberg schwer verletzt worden. Ein 59-Jähriger aus Deutschland fuhr laut Polizei auf seinen Skiern gegen 12.30 Uhr auf der sogenannten Schöniplätz-Piste im Skigebiet Warth-Schröcken bergab. Er stieß dabei mit einem anderen Skifahrer zusammen, der ebenfalls in Richtung Tal unterwegs war.

Zusammenstoß: Skifahrer stürzt und bricht sich mehrere Rippen

Der 59-Jährige stürzte daraufhin und brach sich mehrere Rippen. Der andere Skifahrer half dem Verletzten auf und fragte ihn, wie es ihm gehe. Der Deutsche sagte nach Polizeiangaben, dass "es schon gehen würde". Daraufhin fuhr der andere Mann weiter. Der 59-Jährige spürte fortan immer stärkere Schmerzen und meldete sich bei der Pistenrettung der Bergbahn Salober-Jet. Daraufhin untersuchte ihn ein Arzt.

Nun sucht die Polizei den anderen Skifahrer, der mit dem 59-Jährigen zusammengeprallt war. Der Mann spricht Deutsch. Er und weitere Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Au unter Telefon +43 (0) 59/1338122 melden.

Engländer prallt mit Skifahrer auf Piste in Zürs zusammen

Ein zweiter Skiunfall hatte sich bereits gegen 11.40 Uhr im Skigebiet Zürs (Vorarlberg) ereignet: Ein 78-Jähriger aus England fuhrt dort mit seinen Skiern von der Trittkopf-Bergstation auf der Piste in Richtung Talstation. Dabei stieß er mit einem anderen Skifahrer zusammen. Der 78-Jährige stürzte und verletzte sich dadurch am Kopf und am Rücken. Der andere Mann kümmerte sich kurz um den Bewusstlosen, fuhr dann aber weiter.

Der Rettungshubschrauber Gallus 3 brachte den Verletzten ins Krankenhaus Zams. Zeugen und der andere Skifahrer sollen sich bei der Polizeiinspektion Lech unter Telefon +43 (0) 59/133 8105 melden.

Brandnertal: Snowboarder fährt Frau über die Skier

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, war es zudem bereits am Sonntag zu einem weiteren Unfall im Skigebiet Brandnertal (Vorarlberg) gekommen. Eine 50-Jährige war laut Polizei gegen 13 Uhr von der Bergstation Glattjochbahn auf der blauen Piste unterwegs. Im Flachstück vor der Abzweigung zur roten Piste hielt sie am Pistenrand an. Als die Frau wieder losfuhr, prallte sie beinahe mit einem Snowboarder zusammen. Er fuhr ihr mit seinem Brett über den vorderen Teil der Skier.

Die Frau stürzte daraufhin und riss sich ein Kreuzband. Der Snowboarder blieb kurz stehen, fuhr dann aber einfach weiter, ohne die Frau anzusprechen oder die Daten auszutauschen. Der junge Mann ist zwischen 16 und 20 Jahre alt, trug Snowboardkleidung in Grautönen und fuhr mit einem auffallend rötlich-orangen Snowboard. Auch er und Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Bludenz melden unter Telefon +43 (0) 59/1338100.

