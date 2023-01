Zwei Männer verletzten sich bei Skiunfällen in Serfaus schwer

Bei zwei Unfällen im Skigebiet Serfaus in Tirol sind zwei Skifahrer schwer verletzt worden. Beide wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

22.01.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Bei Skiunfällen im Skigebiet Serfaus in Tirol sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 22-Jähriger am Freitagvormittag im Skigebiet unterwegs. Aus ungeklärter Ursache stürzte er am Ende eines Steilhangs in der Nähe der Königsleithebahn und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst barg ihn mit dem Hubschrauber und brachte ihn die die Klinik nach Innsbruck. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried unter der Telefonnummer 059133-7147 zu melden.

Ski-Unfall in Serfaus: 47-Jähriger schwer verletzt

Am Samstagvormittag ereignete sich ein weiterer schwerer Skiunfall im Skigebiet Serfaus. Ein 47-jähriger Skifahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Piste in Richtung Tal. Ohne Fremdverschulden stürzte er und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Die Pistenrettung leistete Erste Hilfe. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

