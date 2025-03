Skifahrerin verletzt sich bei Unfall in Vorarlberg schwer

Bei einem Skiunfall in Lech in Vorarlberg wurde am Freitag gegen 15 Uhr eine deutsche Skifahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, fuhr die Urlauberin im freien Gelände vom Osthang des Kriegerhorns Richtung Tal.

Skiunfall in Söll: Hubschrauber im Einsatz

Als sie auf die Skipiste auffuhr, stürzte sie wohl aufgrund der starken Kompression. Obwohl sie einen Skihelm trug, zog sich die 20-Jährige eine schwere Kopfverletzung zu.

Ein zufällig anwesender Arzt leistete sofort Erste Hilfe. Rettungskräfte flogen sie anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.