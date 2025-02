Wintersportler bei Unfällen in Sölden schwer verletzt

Gleich zweimal ist am Samstag im Skigebiet Sölden der Notarzthubschrauber ausgerückt. Bei zwei Skiunfällen wurden ein Skifahrer und eine Skifahrerin schwer verletzt. Die Polizei berichtet.

Schwerer Skiunfall in Sölden: Skifahrer stürzt und verletzt sich schwer

Einer der Skiunfälle im Skigebiet Sölden ereignete sich am Samstag, 08. Februar 2025, um 15:10 Uhr. Ein 60-jähriger Niederländer fuhr auf der blauen Piste Nr. 24 im Skigebiet „Giggijoch“ in Sölden ab. Kurz vor der sogenannten „Schwarzkogl“-Talstation stürzte der Skifahrer aus bisher unbekannter Ursache. Der Mann zog sich dabei laut Polizei schwerste Verletzungen zu. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn umgehend in die Klinik Innsbruck.

Skiunfall im Skigebiet Sölden: Zusammenstoß auf der Piste

Schon am Samstagvormittag hatte sich im Skigebiet Sölden ein Skiunfall zugetragen. Gegen 10 Uhr fuhr ein 57-jähriger Österreicher in Begleitung seiner Ehegattin mit Skiern auf der schwarzen Piste Nr. 3 des „Gaislachkogl“ vom sogenannten „Wasserkarlift“ in südöstliche Richtung talwärts. Im selben Moment fuhr eine 63-jährige österreichische Skifahrerin die schwarze Piste Nr. 3 vom „Stabele-Lift“ in nordöstliche Richtung bergab.

Auf Höhe der Pistenkreuzung, wo beide schwarzen Pisten zusammenführen, versuchten sich die beiden Skifahrer gegenseitig auszuweichen, was ihnen aber nicht gelang, so die Polizei.

Der 57-Jährige ließ sich auf den Pistenhang fallen und prallte mit seinen Skiern gegen die 63-Jährige. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt und vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der 57-Jährige erlitt durch den Unfall Prellungen am rechten Oberschenkel und am Schienbein. Ebenfalls am Samstag kam es im Skigebiet Glungezer in Tulfes zu einem Liftunfall. Das Tragseil eines Lifts war herausgerissen worden.

Das Skigebiet Sölden

Das Skigebiet Sölden liegt im Ötztal (Tirol) und reicht von 1.350 bis auf 3.340 Metern Höhe. Ski- und Snowboardfahrern bietet es:

144 Pistenkilometer

31 Liftanlagen

2 Gletscher, der Rettenbach- und der Tiefenbachgletscher