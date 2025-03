Unfall im Skigebiet Skijuwel in Auffach: Skifahrer prallt gegen Pfosten

Am 1. März 2025, gegen 12 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Skigebiet Skijuwel in Auffach. Ein 56-jähriger deutscher Skifahrer war auf der Piste unterwegs. Der Polizei gegenüber gab er an, dass er wegen der schlechten Sicht über den Pistenrand hinaus geraten wäre.

Skiunfall in Auffach: Skifahrer schwer verletzt

Der Mann stürzte anschließend abseits der präparierten Piste über eine Böschung und prallte gegen einen abgepolsterten Metallpfosten. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde von der Berg- und Pistenrettung Auffach versorgt und im Anschluss in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

